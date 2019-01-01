За ложные показания по делу о наркотиках житель Пикалево попал под следствие





Из материалов дела известно, что 20-летний житель города Пикалево в Бокситогорском суде Ленинградской области дал ложные показания. Так он пытался помочь своему другу, который обвинялся в незаконном обороте наркотиков. Молодой человек, который теперь тоже попал по следствие, в том судебном заседании выступал свидетелем.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что жительница Колпино стала фигуранткой уголовного дела, дав в суде ложные показания, чтобы защитить своего знакомого . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, передаёт 9 января Следственное управление СК РФ по Ленобласти.