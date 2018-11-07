На Петербургской товарно - сырьевой бирже резко подорожал бензин

Цена на бензин Аи-92 поднялась на 3,96%, превысив отметку в 40,27 тыс. рублей за тонну. Стоимость бензина Аи-95 поднялась на 5,88% и составила 40,95 тыс. рублей за тонну.









Ранее сообщалось, ч то Санкт-Петербургская международная тов арно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ужесточила правила биржевой торговли на фоне заморозки цен на топливо.

Напомним, в конце октября прошлого крупнейшие нефтяные компании «Лукойл», «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Нефтегазхолдинг», «Татнефть» и «Новый поток» подписали соглашение с правительством о сохранении цен на бензин на уровне июня. В случае нарушения соглашения, правительство пообещало ввести заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов.





С начала нового года цены на бензин и дизельное топливо резко выросли на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СпбМТСБ).