У Главного штаба на Дворцовой выстроилась колонна пожарных машин





Собщается, что на Дворцовой площади в тот момент людей было немного, огня и задымлений не наблюдалось. Один из очевидцев рассказал, что сработала пожарная сигнализация.





Позже ГУ МЧС отметило, что дымила лишь одна из труб на крыше Главного штаба. Вызов оказался ложным.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что жителя Петербурга обвиняют в ложном сообщении о взрыве в жилом доме. Мужчина так поступил, потому что хотел, чтобы приехали спецслужбы и освободили его из квартиры, в которой он был заперт после того, как поссорился со своими знакомыми . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





Сегодня, 9 января, около четырёх часов вечера неподалеку от арки Главного штаба Эрмитажа выстроилась колонна машин пожарной охраны МЧС. Об этом очевидцы пишут в группе “Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург”.