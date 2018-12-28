В Петербурге бывший майор полиции отправился в колонию за покровительство притонов

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.





Павлов занимал различные должности в правоохранительных органах, дослужился до звания майора.





Зная о том, что в в квартирах на Московском проспекте и Серпуховской улице организованы притоны, он решил воспользоваться своим служебным положением.





Для этого он убедил хозяйку притона в том, что сможет оказывать покровительство ее незаконной деятельности путем информирования о запланированных рейдах сотрудников полиции. За это обвиняемый предложил передавать ему каждый месяц денежные средства в размере не менее 70 тысяч рублей.





Таким образом, он получил около пяти млн рублей в период с 2011 по 2016 годы.





Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном





Ранее сообщалось о том, что две жительницы Петербурга оштраф ованы за содержание притона для занятия проституцией.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Андрея Павлова, признанного виновным в мошенничестве, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.