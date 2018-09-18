В Петербурге зафиксировали первую смерть от гриппа в этом году

Жертвой этой болезни стал мужчина средних лет. О нем известно то, что он имел сопутствующую болезнь – сахарный диабет, а также страдал от проблем с сердцем. При этом больной не делал прививку от гриппа и в течение недели лечился дома самостоятельно, прежде чем обратиться к медикам.





Отметим, что Роспотребнадзор по Петербургу утверждает, что сейчас в городе эпидемии нет. Более того, не существует и тенденции к заболеваемости гриппом.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Военно-медицинском музее расскажут о вирусе гриппа . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





Во время новогодних каникул в Петербурге от гриппа скончался первый человек, передаёт “Мойка78” со ссылкой на Роспотребнадзор по городу.