Во время новогодних праздников наземный транспорт Петербурга перевез более 3,6 млн пассажиров





За восемь дней нового года петербургский электротранспорт перевёз 3,6 млн пассажиров.





В новогоднюю ночь с полуночи до шести утра работали семь трамвайных и пять троллейбусных маршрутов. Их обслуживали 27 трамваев и 14 троллейбусов с интервалом в 30 минут. В период ночного движения электротранспортом воспользовались порядка 13 тыс. пассажиров.





Ранее сообщалось о том, что в П етербурге во время новогод них праздников повеселились 1,5 млн человек. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

В новогодние праздники на линию ежедневно выходили 385 трамваев и 434 троллейбуса по расписанию выходного дня, а в новогоднюю ночь была организована работа ночных маршрутов, сообщили Gazeta.Spb в СПб ГУП «Горэлектротранс».