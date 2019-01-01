Стало известно, на какой станции метро Петербурга поселился кот, приносящий удачу





Кот разместился на мозаичном панно “Деревня Волково” у эскалаторов на станции метро Волковская фиолетовой линии, о чем несложно догадаться. Зверёк изображен подкрадывающимся к красноглазой сове которая сидит на заборе.





Сотрудники метро советуют погладить рыжего кота – это, по их мнению, непременно принесёт удачу.





В декабре Gazeta.SPb писала о том, что в петербургском метро Дед Мороз прокатит пассажиров на ретропоезде . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Сотрудники метрополитена Петербурга рассказали, на какой из станций прячется рыжий кот, приносящий удачу каждому, кто его погладит. Об этом сообщается в ГУП “Петербургский метрополитен”.