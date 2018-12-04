В аэропорту Петербурга сняли с рейса пьяную женщину

возбуждено дело об административном правонарушении в отношении 54-летней жительницы Московской области.



Как сообщили Gazeta.SPb в УТ МВД России по СЗФО, к транспортным полицейским, обеспечивающим охрану общественного порядка и безопасность граждан в аэропорту «Пулково», поступило сообщение от диспетчера аэропорта о том, что на борту воздушного судна сообщением Петербург – Москва находится пассажирка в нетрезвом

состоянии. Командиром экипажа было принято решение отстранить ее от

полета.





Прибывший на место наряд полиции установил, что женщина имеет внешние признаки алкогольного опьянения и слабо ориентируется в окружающей обстановке, может причинить вред себе и окружающим.





Правонарушительница доставлена в линейный отдел МВД России в

аэропорту Пулково. Составлен административный протокол.





Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково