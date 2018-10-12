Инспектора Россельхознадзора посадили под домашний арест за мясо





Согласно материалам следствия, обвиняемый являлся инспектором пограничного контроля в Роспотребнадзоре. В период с июня 2016 по май 2017 он совершил 102 преступления, связанных со служебным подлогом.





Дело в том, что на границе РФ Апаков не осматривал мясную продукцию из Бразилии, но подписывал официальные документы – ветеринарные сертификаты таможенного союза. В этих сертификатах интпектор разместил ложную информацию о том, что продукция была подвергнута ветеринарно-санитарной экспертизе.





Отметим, что Апаков уже признал свою вину.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что

Россельхознадзор не пустил в Петербург девять тонн индийской приправы из-за растения- паразита . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).

















Сегодня, 9 января, Октябрьский районный суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на один месяц для Романа Апакова, передаёт “Мойка78”.