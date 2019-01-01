Прокуратуре Невского района можно будет задать вопросы по уборке снега





Отметим, что в прокуратуру можно будет позвонить с девяти утра до шести вечера. Обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00.





Чтобы задать вопрос об уборке снега, необходимо позвонить по телефону: 447-64-73.





В декабре прошедшего года Gazeta.SPb писала о том, что зимняя горячая линия проинформирует петербуржцев об уборке улиц от снега . (Виктория Елисеева, GazetaSPb).





Завтра, 10 января, и 11 января покуратура Невского района проведёт “горячую линию”, передаёт ведомство. Она будет посвящена вопросам уборки снега на улицах, придомовых и внутриквартальных территориях. Также можно будет узнать об устранении наледи с крыш жилых домов. Всё рассматриваемые вопросы будут касаться жителей Невского района.