В Петербурге во время новогодних праздников повеселились 1,5 млн человек

Более 51 тысяч человек посетили Государственную капеллу, Филармонию джазовой музыки, БКЗ «Октябрьский» и другие концертные площадки города. Более 400 зрителей собрало выступление в Исаакиевском соборе Концертного хора Санкт-Петербурга под руководством Владимира Беглецова, посвященное 100-летию со дня рождения Даниила Гранина.





К Новому году и Рождеству музыкальные театры подготовили более 190 спектаклей, которые посетили около 110 тысяч зрителей.





В Северной столице прошло 140 праздничных мероприятий, в которых приняли участие более 1,5 миллиона человек, сообщили в администрации правительства Петербурга.