В Петербурге судебные приставы обязали автосалон заменить деталь кузова пикапа ненадлежащего качества





В Западный отдел Приморского района УФССП России по Петербургу

обратился житель города. Мужчина предъявил исполнительный лист, на основании которого было возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург». В соответствии с судебным решением организация должна была произвести замену товара ненадлежащего качества – крышку кузова пикапа Mitsubishi. Ранее взыскатель приобрёл в автосалоне указанный автомобиль. После обнаружения недостатка машины покупатель вновь направился в дилерский центр. Взаимопонимания с автосалоном гражданину достичь не удалось, поэтому он был вынужден обратиться в суд.





Судебный пристав-исполнитель посетил организацию-должника, где побеседовал с руководством. Представитель исполнительной власти предупредил, что неисполнение судебного решения повлечёт за собой применение мер принудительного исполнения, в том числе вынесение запретов регистрационных действий в отношении имущества должника.





Автосалону был выставлен пятидневный срок для исполнения требований исполнительного документа. Через несколько дней с судебным приставом связался взыскатель и подтвердил, что судебное решение было исполнено, и он больше не имеет претензий к должнику.

Исполнительное производство было окончено фактическим исполнением.





После вмешательства судебных приставов один из автосалонов Петербурга исполнил решение суда и заменил крышку кузова ненадлежащего качества у автомобиля, ранее приобретённого взыскателем, сообщили Gazeta.SPb в УФССП России по Петербургу.