Отжившие своё новогодние елки можно будет сдать для переработки





Так, до 15 января ели будут приниматься здесь: Гражданский проспект, 104/1; Лужскай улица, 4/1; проспект Просвещения, 84/1; улица Черкасова, 2 и Гражданский проспект, 129/2.





А с 18 по 20 января деревья можно принести сюда: Заневский проспект, 15 А; Ленская улица, 8/2 и проспект Энергетиков, 50.





Отметим, что все ели, которые принесут по этим адресам, пойдут на переработку. Из них изготовят подстилки для зверей центра диких животных “Велес”, расположенном в Токсово.





Ранее Gazeta.SPb рассказывало о том, почему Роскачество рекомендует покупать живые ели . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





В Санкт-Петербурге открываются специальные пункты приёма праздничных елок, передаёт “Мойка78”. Они будут работать до 20 января.