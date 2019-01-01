В Гатчинском районе задержан подозреваемый в краже денег из кассового аппарата в магазине

на Вокзальной улице в поселке Сиверский, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.





Злоумышленник, воспользовавшись невнимательностью работников магазина, расположенного в доме №10 на Вокзальной улице в поселке Сиверский, совершил кражу денежных средств в размере трех тысяч рублей из кассового аппарата, а затем скрылся.





Мужчина был задержан по подозрению в краже и передан сотрудникам 106 отдела полиции для установления личности и выяснения

обстоятельств.





По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 (кража) УК РФ.



Ранее сообщалось о том, что Ранее сообщалось о том, что в двух районах Петербурга задержаны грабители, которые напали на двух женщин и похитили у них ценные вещи. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Гатчинском районе Ленобласти задержан 34-летний мужчина, который подозревается в краже денег из кассового аппарата в магазине