В двух районах Петербурга задержаны грабители, которые напали на двух женщин и похитили у них ценные вещи

вещи, сообщили Gazeta.SPb в УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.





На улице Лени Голикова в Кировском районе один из задержанных нанес 49-летней женщине удар в лицо, вырвал из рук сумку, а затем попытался скрыться. Прохожие, ставшие очевидцами преступления, сразу же обратились в правоохранительные органы, а также смогли остановить 33-летнего грабителя у дома №29 на проспекте Ветеранов, удерживая его до приезда наряда вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину и передали его в отделение полиции.





Аналогичный случай произошел в этот же день в Невском районе.

Злоумышленник напал на 47-летнюю гражданку в Парке имени Есенина.

Применив физическую силу, грабитель открыто похитил у женщины смартфон Samsung, а затем скрылся.

Потерпевшая сразу же обратилась в правоохранительные органы и сообщила о произошедшем преступлении. Наряд вневедомственной охраны увидел у дома №13 на Товарищеском проспекте 29-летнего мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым грабителем.

Задержанный был передан в местное отделение полиции.





Ранее сообщалось о том, что у краденная в продуктовом магази не сумка отправила угонщика автомобиля за решетку. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

В Кировском и Невском районах Петербурга были задержаны двое грабителей, которые напали на двух женщин и похитили у них ценные