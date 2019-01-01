В Невском районе города напали на пьяного пассажира такси





Нетрезвый мужчина сел на переднее сиденье такси. Немного погодя он почувствовал удар по лицу от сидящего сзади человека.





Пассажир поторопился выйти на Графском переулке, однако оказался на улице не один. Его стал преследовать человек, который напал, и продолжил избивать. После нанесения побоев преследователь распылил в глаза мужчине перцовый баллончик и скрылся.





Оправившись, пострадавший обнаружил, что у него пропал IPhone 8. Сейчас полицейские ведут проверку по факту случившегося.





Недавно Gazeta.SPb рассказывала о том, что ночью по дороге домой в автомобиле такси в Колпино внезапно умерла женщина средних лет . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Около четырёх часов утра, 8 января, в районе Воронежской улицы в Петербурге в такси началось странное нападение на человека, передаёт “Мойка78”.