Две жительницы Петербурга оштрафованы за содержание притона для занятия проституцией

Подсудимые вину признали, в содеянном раскаялись.





Суд с учетом позиции государственного обвинения назначил им наказание в виде штрафа в доход государства в размере 150 тыс. рублей каждой.





Две жительницы Петербурга обвиняются в организации занятий проституцией, содержании притона для занятия проституцией, а также систематическом представленим помещения для занятия проституцией, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.