Расстрелявший у Апраксина двора своего знакомого отправится в колонию





Суд назначил ему назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8.5 лет c отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.





Судом уставлено, что Мамедов 30 апреля 2018 года, находясь в арке дома № 5 на улице Ломоносова, на почве личных неприязненных отношений не менее пяти раз выстрелил в Гараева.





Обвиняемый рассказал, что неоднократно слышал угрозы со стороны Гараева в свой адрес и видел в барсетке, которую потерпевший взял из своего автомобиля, пистолет. По его словам, Гараев расстегнул барсетку, чтобы достать пистолет, после чего подсудимый стал стрелять.





Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном.





Куйбышевский районный суд признал виновным Махира Гадима оглы Мамедова в убийстве своего знакомого у Апраксина двора, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Петербурга.