В центре Петербурга столкнулись две иномарки, следовавшие навстречу друг другу

Сегодня, 9 января, примерно в 13:30 в Центральном районе Петербурга на Смольной набережной произошла авария с участием двух иномарок, передаёт “Фонтанка”.





В ходе ДТП столкнулись два автомобиля – Volkswagen Touareg и Renault Logan. Сообщается, что наиболее сильный удар пришелся в область водительской двери Renault Logan. Очевидцы передают, что видели мужчину, находившегося за рулём, без сознания. Он получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.





Оба автомобиля сильно повреждены. Об иных пострадавших в ДТП людях информации нет. Сейчас правоохранители проводят проверку по этому делу.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга столкнулись две иномарки . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).











