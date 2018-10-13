В Петербурге хакер, публиковавший переписки чиновников, вышел на свободу по УДО





В 2017 году Тепляков был приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за неправомерный доступ к компьютерной информации по сговору с организованной группой.





В составе хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Тепляков взламывал почты высокопоставленных чиновников и публиковали переписку в сети.





Потерпевшими по делу проходили помощник президента России Андрей Белоусов, топ-менеджер Сбербанка Евгений Кисляков, сотрудник администрации президента Тимур Прокопенко.





По словам адвоката, Тепляков был неоднократно поощрен администрацией ИК-5, трудоустроен и поддерживает прочные социальные связи с родственниками.





Неотбытый срок составляет пять месяцев и семь дней.





Вступило в законную силу постановление Колпинского районного суда Петербурга об условно-досрочном освобождении хакера Константина Теплякова от отбывания наказания, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.