Сегодня
9 января, среда
Обновлено  
Погода
+3°, влажность 69%
Завтра
Валюта
$ 65.63
€ 75.08
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 18+
VK FACEBOOK PDA

Петербургскому рынку новостроек в 2019 году придётся нелегко

15:30
Тэги: жилье, рынок недвижимости, недвижимость
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: жилье, рынок недвижимости, недвижимость



Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Петербурге живодер зарубил топором собаку, пока ее хозяйка лежала в роддоме
  • Короткий метр Скандинавские короткометражки можно будет увидеть в кинотеатре “Родина”
  • Жители Петербурга могут сдать старые елки в реабилитационный центр для диких животных
  • Кровь Петербуржцы сдали более 220 литров крови в новогодние каникулы
  • В Ломоносове обнаружены нарушения при ценообразовании на жилищно-коммунальные услуги
  • Смольный выкупит помещение у Бориса Ротенберга под детский сад за 132 млн рублей
  • Автовокзал на Обводном проверили кинологи и нашли завернутые в тряпку патроны
  • Житель Ленобласти пойдет под суд за дачу ложных показаний
  • В неравном бою грабители избили жителя Невского района и украли все его деньги
  • Власти Петербурга смогут согласовывать перепланировку нежилых помещений в многоквартирных домах
  • За новогодние праздники петербуржцам 203 раза потребовалась помощь экологов
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
13 декабря 2018
Самая дорогая российская «однушка» находится в Петербурге
6 декабря 2018
Только запрет на продажу доли в квартире заставили папашу погасить долг в 500 тысяч рублей перед своим ребенком
6 декабря 2018
В Петербурге приставы заставили собственника вернуть квартиру, переоборудованную под хостел, в первоначальный вид
4 декабря 2018
В Петербурге мошенник по поддельному паспорту пытался приватизировать комнату в коммуналке
30 ноября 2018
Фасад дома на Обводном канале из-за бездействия управляющей компании порос мхом (фото)
21 ноября 2018
В Петербурге психически больная женщина несколько раз продавала свою квартиру и каждый раз сделка признавалась недействительной
7 ноября 2018
Стало известно, в каком районе Санкт-Петербурга самое дорогое жилье

Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Подписка
на новости
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп




gazeta.spb
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Канадские ученые предположили существование параллельной Вселенной из антивещества
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
Байопик группы Queen “Богемская рапсодия” выиграл “Золотой глобус” как лучшая драма
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
В Мексике нашли алтарь бога ацтеков, который изобрел войну и накормил собой людей
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
Китайский луноход приземлился на луне и впервые сфотографировал ее обратную сторону
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
В Америке хотят превращать мертвых в удобрения: это дешевле и экологичнее похорон
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Американские ученые заявляют: чтобы бросить курить — надо перестать пить
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Задержаны злоумышленники, напавшие на автозаправку в Московском районе
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки и сало
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
В Британии предложили перерабатывать иголки новогодних елок
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Дрозденко дал предновогоднее обещание и поздравил всех с наступающими праздниками (видео)
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Ученые считают, что походы в кино, музее и театры помогают предотвратить симптомы депрессии
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Путин рассказал, какие события уходящего года стали самыми важными для России
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
Выяснилось, что «гуглят» петербуржцы во время поездок в метро
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
«Кинопоиск» опубликовал список лучших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Эксперты американского журнала назвали «Веном» одним из худших фильмов 2018 года
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
Российские аэропорты оформят соответственно новым именам
В России растет промышленное производство, считает Путин
В России растет промышленное производство, считает Путин
Путин заявил, что в России снизится безработица
Путин заявил, что в России снизится безработица
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
В Гатчинском районе нашли полураздетого мёртвого мужчину
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
СМИ: пьяный Аршавин провел ночь в петербургском стриптиз-клубе, а затем решил покататься на лошадях
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Эксперты составили список лучших ужастиков уходящего года
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Донюхался: китаец, который любил нюхать носки, попал в реанимацию
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Американского браконьера осудили и заставили в виде наказания пересматривать «Бэмби»
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
Календари с Владимиром Путиным пользуются огромной популярностью в Японии
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
«Европейский Оскар» достался фильму «Холодная война»
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Эксперты составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
^ Наверх