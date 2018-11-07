Петербургскому рынку новостроек в 2019 году придётся нелегко





Так, в прошлом году рынок новостроек в Петербурге “чувствовал себя хорошо”. Объем строительства приблизился к 15,5 млн квадратных метров – это больше, чем в 2017 году, на на 30%. Однако стоимость квадратного метра в новых домах за прошедший год выросла на 4% и достигла уровня 92 тысяч рублей.





Что касается 2019 года, гендиректор агентства “ВамКНам” Анна Симашова излагает следующее: “В связи с ужесточением требований к застройщикам мы прогнозируем рост цен на новостройки и сокращение объемов строительства. Также негативно повлияет на рынок и повышение ипотечных ставок”.





Отмечается также, что именно с 2019 года число строительных компаний в Петербурге начнёт сокращаться.





Ранее Gazeta.SPb писала о том, как правильно купить жилье в новостройке . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Специалисты агентства недвижимости “ВамКНам” подвели итоги 2018 года и составили прогноз на наступивший год, передаёт компания.