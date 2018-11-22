В Петербурге живодер зарубил топором собаку, пока ее хозяйка лежала в роддоме





Как сообщили в правоохранительных органах, в Невском районе живодер зарубил топором чужую собаку и скрылся.





В полицию обратился 52-летний мужчина, который является отцом хозяйки собаки, и рассказал о том, что пошел выгуливать пса и ненадолго привязал его к дереву, а когда вернулся, то обнаружил истекающее кровью животное. Рядом лежал окровавленный топор.





По словам очевидцев, на пса по кличке Тайсон напал сотрудник пункта металлоприема.





Отмечается, что хозяйка собаки накануне происшествия была доставлена в роддом по поздних сроках беременности.



По факту произошедшего проводится проверка.





Напомним, в декабре Госдума приняла закон об ответственном обращении с животными, который устанавливает запрет на любые проявления жестокости по отношению к ним.





В Петербурге разыскивается живодер, которые жестоко убил собаку.