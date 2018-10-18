Скандинавские короткометражки можно будет увидеть в кинотеатре “Родина”





Планируется показать пять игровых короткометражек и одну документальную. Отмечается, что основой программы станут работы, которые поучаствовали в главных международных кинофестивалях.





Проект Nordic Shorts уникален тем, что является плодом личного опыта режиссеров, то есть так или иначе рассказывает их истории, конечно, затрагивая эстетику и юмор скандинавских стран.





Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что про математика Перельмана сняли короткометражный фильм . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).





В петербургском кинотеатре “Родина” 17 января пройдет фестиваль Nordic Shorts, передает компания-дистрибьютор Tree Films. На мероприятии представят короткометражные фильмы из Норвегии, Швеции и Финляндии.