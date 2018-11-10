Жители Петербурга могут сдать старые елки в реабилитационный центр для диких животных



Елки заберут на переработку в щепу-подстилку для животных.

Подойдут любые деревья, сухие или распиленные и просто лапник. Абсолютно любой «модели» — и пихты, и елки и сосны.





До 15 января деревья принимают на Гражданском проспекте, 104 и 106, Лужской улице, 4; проспекте Просвещения, 84; улице Черкасова, 2.





С 18 по 20 января с 09:00 до 20:00 елки принимают по адресам: Заневский проспект, 15; Ленская улица, 8; проспект Энергетиков, 50.





В воскресенье, 20 января, деревья можно сдать с 12:00 до 14:00 на Петергофском шоссе, 27л, а с 14:00 до 17:00 – на Брантовской дороге, 3, и на углу проспекта Косыгина и Индустриального проспекта.





Щепу уже ждут медведи, обитающие в центре помощи диким животным «Велес», а также рыси, лисы, песцы, енотовидные собаки, кони, кабаны, пони и другие.





До 20 января жители Петербурга могут сдать свои старые новогодние елки в реабилитационный центр для диких животных «Велес», сообщают организаторы экологической акции «Ёлки в щепки».