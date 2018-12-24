Петербуржцы сдали более 220 литров крови в новогодние каникулы





Всего в пунктах переливания крови за эти дни побывало 600 человек, из которых 496 стали донорами.





В каникулы для доноров были открыты двери таких медицинских учреждений как Городская станция переливания крови, ОПК Городской больницы №31, ОПК Городской больницы №15, ОПК Александровской больницы.





Сейчас кровь уже проверена специалистами и направлена в больницы нуждающимся пациентам.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что Прокуратура проверит все станции переливания крови в Санкт- Петербурге . (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









За несколько дней новогодних каникул, а именно 30 декабря и со 2 по 6 января, жители Петербурга пополнили пункты переливания 223 литрами крови. Об этом собщает “Фонд Доноров”.