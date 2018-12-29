В Ломоносове обнаружены нарушения при ценообразовании на жилищно-коммунальные услуги

В ходе проверки выяснилось, что содержание общего имущества и придомовой территории, уборка лестничных клеток, вывоз твердых бытовых отходов не проводились, кодовый замок, радио, антенна решением общего собрания членов ЖСК № 7 г. Ломоносова не устанавливались, но в платежные документы собственникам помещений за это включалась плата.





Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ЖСК № 6 г. Ломоносова.





По итогам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях. Материалы направлены в Управление Роспотребнадзора для рассмотрения по существу.













Фото: прокуратура Петербурга Ранее сообщалось о том, что председат ель ТСЖ “Стрельна” по платилась за пренебрежение требованиями прокуратуры. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: прокуратура Петербурга

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства о ценообразовании на жилищно-коммунальные услуги в Ломоносове, сообщили Gazeta.SPb в ведомстве.