В детском саду Петергофа установят дополнительные камеры





Дело в том, что ранее прокуратура подала иск в Петродворцовый районный суд с требованием к администрации детского сада установить на территории дополнительные камеры. Это необходимо, по мнению ведомства, для защиты интересов неопределенного круга лиц.





Петродворцовый районый суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. Теперь сотрудники ведомства лично проконтролируют установку дополнительных камер на территории детского сада №30.





Недавно Gazeta.SPb писала о том, что детский сад начинают строить на Пионерской в "Приморском квартале ". (Виктория Елисеева, Gazeta.SPb).









Детский сад №30 Петергофа Петродворцового района оборудуют дополнительными камерами видеонаблюдения. Об этом собщает “Мойка78” со ссылкой на информацию, размещенную на сайте прокуратуры.