Смольный выкупит помещение у Бориса Ротенберга под детский сад за 132 млн рублей





Объект находится в частной собственности у Бориса Ротенберга с 11 апреля 2017 года.





Ранее в Смольном сообщали о том, что город планирует выкупить одиннадцать объектов недвижимости для размещения социально значимых учреждений.



















Фото: Яндекс-Карты Ранее сообщалось о том, что вместо спортивного комплекса Ротенб ерга на Бычьем острове появится пансион воспитанниц Минобороны. (Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: Яндекс-Карты

Комитет имущественных отношений Петербурга выкупит за 132,2 млн руб. млн рублей помещения площадью 1,3 тыс. кв. м в здании на Большой Подьяческой, 8, сообщает «Интерфакс».