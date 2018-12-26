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Смольный выкупит помещение у Бориса Ротенберга под детский сад за 132 млн рублей

14:15
Тэги: смольный, борис ротенберг, детский сад
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Тэги: смольный, борис ротенберг, детский сад



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