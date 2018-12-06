Автовокзал на Обводном проверили кинологи и нашли завернутые в тряпку патроны

Правоохранительные органы Фрунзенского района в ходе плановой проверки обнаружили на территории автовокзала, расположенного на Обводном канале, завернутые в тряпку патроны. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.





В обходе принимал участие кинолог со служебной собакой. Они и нашли на втором этаже за торговым павильоном боеприпасы. Установлено, что в тряпке было завернуто два патрона калибра 5,54 мм. По предварительным данным, боеприпасы оказались не боевыми.



