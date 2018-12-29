Житель Ленобласти пойдет под суд за дачу ложных показаний

По версии следствия, 20-летний молодой человек в зале судебного заседания Бокситогорского городского суда Ленинградской области, где слушалось дело по обвинению его знакомого в совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, дал в суде заведомо ложные показания, чтобы помочь своему знакомому избежать уголовной ответственности.





Дело направлено в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора.





Ранее сообщалось о том, что жит ельница Колпино стала фигуранткой уголовного дела, дав в суде ложные показания, чтобы защитить своего знакомого.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Житель города Пикалево обвиняется по статье «Дача свидетелем заведомо ложных показаний», сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Ленобласти.