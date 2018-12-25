В неравном бою грабители избили жителя Невского района и украли все его деньги

Во вторник, в 13:50 в отделение полиции Невского района Санкт-Петербурга обратился мужчина 30 лет и сообщил о нападении и краже. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Нападение, как сообщил заявитель, было совершено 8 января около 03:00. По словам мужчины, в это время у дома 23/1 по проспекту Солидарности на него напали две мужчин, избили и украли мобильный телефон и деньги.





Общий ущерб составил 30 тысяч рублей. По факту нападения проводится проверка.