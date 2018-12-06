Власти Петербурга смогут согласовывать перепланировку нежилых помещений в многоквартирных домах

Лидер фракции "Единая Россия" в ЗакСе Петербурга Александр Тетердинко внес в городской парламент законопроект, который позволит органам исполнительной власти согласовывать перепланировку нежилых помещений в многоквартирных домах. До сих пор у городских властей не было соответствующих полномочий.





"Согласно Жилищному кодексу РФ, перепланировка жилых помещений в многоквартирных домах согласовывается с городскими властями. При этом перепланировка в нежилых помещениях до сих пор происходила без согласования. В эту категорию попадают, например, кафе, офисы и магазины, расположенные на первых этажах. Перепланировка в таких помещениях зачастую проводилась хаотично, со сносом или повреждением несущих конструкций, что могло приводить к аварийным ситуациям", - рассказал Тетердинко.





Ранее сообщалось о том, что волонтеры Петербурга смогут участв овать в реставрации объектов культурного наследия. (Майя Брик, Gazeta.SPb)

Власти Петербурга смогут согласовывать перепланировку кафе, магазинов и офисов в многоквартирных дома, сообщили Gazeta.SPb представители Cанкт-Петербургского регионального отделения Партии "Единая Россия".