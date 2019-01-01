За новогодние праздники петербуржцам 203 раза потребовалась помощь экологов

Комитет по природопользованию охране окружающей среды Санкт-Петербурга рассказал о работе аварийной службы “Экострой” в период новогодних праздников. В ведомстве сообщают, что служба работала в штатном режиме, за время праздиков никаких экстренных случаев выявлено не было.





На плановые обследования и ликвидацию аварийных ситуаций специалисты предприятия выезжали 46 раз. Всего было более 18 килограмм ртутьсодержащих отходов, 32 люминесцентные лампы и один ртутьсодержащий медицинский термометр.





В первый день 2019 года, сообщают в комитете, экологическая аварийная служба ГУП “Пиларн” проверила акваторию реки Охты в районе моста Шаумяна на наличие загрязнений. Следов нефтепродуктов специалисты не обнаружили.