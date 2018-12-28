В Ленобласти перед судом предстанет приезжий, обвиняемый в изнасиловании и попытке убийства соотечественницы





Как полагает следствие, в одном из районов Петербурга 24-летний молодой человек встретился с 26-летней соотечественницей, которая является сестрой его бывшей девушки. Под обманным предлогом мужчина усадил женщину в свой автомобиль и вывез в Валдайский район Новгородской области, где угрожая убийством, а также изнасиловал. Обвиняемый избил потерпевшую, попытался задушить, а также не менее пять раз ударил ножом в область шеи и других частей тела. Доехав на автомобиле до Всеволожского района Ленобласти, обвиняемый связал руки и ноги своей жертвы и бросил в канаву на обочине. Пострадавшей удалось освободиться и обратиться за помощью, ей вовремя оказали медицинскую помощь. Кроме того, злоумышленник похитил сумку, принадлежащую потерпевшей, с находившимися в ней паспортом и ценными вещами.





Мотивом совершенных преступлений явилась личная неприязнь обвиняемого к потерпевшей, которая препятствовала возобновлению его отношений со своей сестрой.





Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





Гражданин одной из среднеазиатских республик обвиняется в изнасиловании и попытке убийства своей соотечественницы, сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете по Ленобласти.