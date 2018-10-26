В Ленобласти рецидивиста со стажем обвиняют в гибели своего знакомого





Он обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили Gazeta.SPb в Следственном комитете Ленобласти.





Как полагает следствие, 5 августа прошлого года обвиняемый пришел к своему знакомому. Мужчины в компании распивали алкогольные напитки за столом. Припомнив старую обиду, злоумышленник избил одного из гостей, нанеся ему более 30 ударов руками и ногами по голове и различным частям тела. От полученных телесных повреждений спустя несколько дней потерпевший скончался.





Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж и разбойных нападений, а также за применение насилия в отношении представителя власти, отбывал наказания в местах лишения свободы.





Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.





Ранее сообщалось о том, что попутчик пропавшей девушки-вод ителя с BlaBlaCar на допросе сознался в ее убийстве.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя поселка Красный Бор Тосненского района Ленобласти.