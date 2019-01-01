Арсенал оружия сдал пластический хирург Петербурга правоохранительным органам

Во вторник, 8 января, в отделение полиции Приморского района пластический хирург частной клиники добровольно пришел сдать свое огнестрельное оружие. Об этом сообщает АН “Оперативное прикрытие”.





Врач 40 лет при себе имел пистолет ИЖ-79-9ТЮ, пистолет Walther, три охотничьих ружья ИЖ-27 и два иностранных пистолета. Всего семь единиц огнестрельного оружия, лицензий на которых не было.





В результате добровольной явки правоохранительные органы составили административный протокол по статье “нарушение правил хранения оружия”.