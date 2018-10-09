В Петербурге мойщик троллейбусов совратил 12-летнюю девочку

Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию обратилась мать девочки. Женщина рассказала о том, что молодой человек совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее дочери на съемной квартире на улице Шаврова во время новогодних праздников.





Установлено, что подозреваемый работает мойщиком троллейбусов, ему 18 лет.



Сейчас ведется проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.





Мойщик троллейбусов подозревается в изнасиловании шестиклассницы в Петербурге.