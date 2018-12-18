Волонтеры Петербурга смогут участвовать в реставрации объектов культурного наследия





Сейчас лица, допускаемые к работам по сохранению памятников культурного наследия, должны иметь соответствующие лицензии и аттестации. Эти требования действуют, чтобы не допустить причинения объектам какого-либо вреда. Однако деятельность по сохранению памятников часто сопровождается работами, которые не требуют специальных знаний и высокой квалификации, например, расчистка прилегающей территории.





Как пояснил депутат, если такой закон примут, то работу волонтеров будут контролировать опытные аттестованные специалисты.





Волонтерам Петербурга могут разрешить участвовать в реставрации объектов культурного наследия, сообщил Gazeta.SPb депутат петербургского ЗакСа Денис Четырбок.