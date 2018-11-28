Менеджера в Пушкине избили ранним утром, украли документы и деньги

Нападение произошло ранним утром в период с 05:00 до 06:00 на территории поселка Александровская города Пушкина. Об этом сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Пострадавшему молодому человеку, сообщают правоохранители, 28 лет. Неизвестный напал на мужчину и ударил его по лицу. После чего грабитель похитил из кармана джинсов мобильный телефон, мужскую сумку черного цвета с документами и денежные средства. Общий ущерб составил 33 тысячи рублей.





Пострадавший мужчина работает менеджером, уточняют правоохранители. По факту нападения проводится проверка.



