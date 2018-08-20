Составлен ТОП-5 популярных смартфонов на Новый год и Рождество

Самыми популярными подарками в натуральном выражении стали:

1) Samsung G532 Galaxy J2 Prime

2) Honor 7A (чёрный)

3) Samsung A600 Galaxy A6 (2018)

4) Samsung J400 Galaxy J4 (2018)

5) Samsung A750 Galaxy A7 (2018)

В денежном выражении следующие лидеры:

1) iPhone XR 128 Gb (чёрный)

2) iPhone X 64 Gb (серый космос)

3) iPhone XS Max 64 Gb (серый космос)

4) iPhone XS 256 Gb (серый космос)

5) iPhone 7 32 Gb (чёрный)

"Покупательское предпочтение всё больше смещается в сторону технологичных моделей, что способствует росту среднего чека. В дизайне и в технологичной составляющей смартфонов наметились такие тренды, как большой безрамочный экран с вырезом под фронтальную камеру, двойные и тройные камеры, мощный процессор и искусственный интеллект", — рассказал вице-президент по продажам объединенной компании Связной | Евросеть Давид Борзилов.





Ранее сообщалось о том, что жит ели Петербурга чаще всего поку пали модем 4G и iPhone X в уходящем году.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

В период с 17 декабря по 8 января в магазинах Связной и Евросеть было продано на 10% смартфонов больше, чем за аналогичный период прошлого года, в деньгах рост составил 16%. Средний чек год к году вырос на 14% и составил 16 121 рубль, сообщили Gazeta.SPb в объединенной компании Связной | Евросеть.