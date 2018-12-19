В продуктовом магазине на Седова задержали мужчину, находящегося в Федеральном розыске

Несостоявшегося грабителя поймали во вторник, 8 января, в Невском районе Петербурга. Об этом сообщают сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Мужчина 50 лет был задержан в 17:00 в универсаме, который расположен в доме 82 по улице Седова. Злоумышленник пытался украсть товары из магазина и был задержан.





В ходе проверки выяснилось, что задержанный находится в Федеральном розыске, как подозреваемый в совершения преступления по статье “кража”.





Правоохранительные органы сообщают, что о поимке грабителя сообщено инициатору розыска.