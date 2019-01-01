Тележная улица перекрыта для сноса исторических зданий

По результатам встречи представителей Администрации Центрального района, градозащитников и депутатов петербургского ЗакСа Оксаны Дмитриевой, Бориса Вишневского и Алексея Ковалёва по предварительному рассмотрению результатов технического обследования зданий, Администрация района настаивает на полном сносе всех пяти домов на основе проведённого по её заказу обследования, несмотря на то, что его результаты кардинально расходятся с результатами технического обследования зданий, проведённого в декабре прошлого года под эгидой ВООПИК. Как выяснилось, бюджетных средств на снос и проектирование нет, однако чиновники пообещали привлечь для демонтажа другие источники финансирования.

Исторические здания на Тележной улице 21- 29 не являются тотально аварийными, а локальные повреждения и аварийные участки возможно отремонтировать.





Депутаты предложили представить к официальному рассмотрению документации в КГИОП варианты сохранения исторических зданий.





Накануне новогодних праздников Администрация Центрального района перекрыла проезжую часть Тележной улицы в районе расселённых домов 21 - 29. По словам градозащитников, это сделано на основе рекомендаций технического заключения ООО "Геореконструкция" Алексея Шашкина о якобы тотальной аварийности зданий. Ордер на ограждение выдан на аварийную службу ЖКС № 3, сообщили Gazeta.SPb представители СПбО ВООПИиК.