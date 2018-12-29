Прокуратура потребовала Фонд капитального ремонта устранить нарушениями жилищного законодательства





В ходе проверки выяснилось, что контроль за деятельностью подрядных организаций систематически не выполнялся. Недостатки выполненных работ по капитальному ремонту устранялись не своевременно и не в полном объеме.





По факту ненадлежащей работы должностных лиц Регионального оператора в адрес генерального директора организации прокуратура внесла представление об устранении нарушений и поставила вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.















Фото: прокуратура Петербурга Ранее сообщалось о том, что постоянное видеонаблюдение в детском саду Петродворцового района потребовала установить прокуратура.(Майя Брик, Gazeta.SPb)Фото: прокуратура Петербурга

В организации «Фонд – региональный оператор капительного ремонта общего имущества в многоквартирных домах» была проведена проверка, сообщили Gazeta,SPb в ведомстве.