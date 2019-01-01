Пенсионерке на Кораблестроителей позвонила строительная компания и сообщила о взрыве ее доме

Звонок в доме 80-летней пенсионерки раздался 8 января. По словам женщины, на ее домашний номер телефона позвонила неизвестная женщина и сообщила: “Сейчас ваш дом взорвется, будете меня вспоминать, освобождайте дом”. Об этом сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.





Пенсионерка проживает на Васильевском острове в доме на улице Кораблестроителей. В ход проверки было установлено, что звонок был совершен с телефона, который зарегистрирован на строительную компанию. Офис компании располагается на Среднеохтинском проспекте.





Правоохранительные органы проверили дом на Васильевском острове без эвакуации. Звонок оказался ложным. По факту ложного сообщения проводится проверка.