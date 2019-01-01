За первую неделю январе в Петербурге выпало в 5 раз больше снега, чем в прошлом году. Дорожники вывезли 250 кубометров снега

Всего за зимний сезон из Петербурга вывезли и утилизировали полмиллиона кубометров снега. Об этом сообщает комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.





За первую неделю января с улиц убрали 250 кубометров снега. Отмечается, что это в пять раз больше, чем за тот же период прошлого года. В праздники в городе было организовано более 17 тысяч смен техники, 11,5 тысяч смен работников ручной уборки.





За зимний период в Петербурге уже выпало около 70 см снега. К ним в ближайшие дни добавятся еще 7 см осадков, сообщают синоптики.



интерактивной карты. В комитете по благоустройству напоминаю, что следить за работой уборочной техники можно с помощью