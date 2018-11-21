Найти направление автовладельцам на федеральных трассах поможет спецтехника

Как сообщают в администрации правительства Ленинградской области, 400 единиц спецтехники круглосуточно убирают снег и наледь с региональных дорог Ленинградской области.





В свою очередь, федеральные трассы, которые проходят по территории Ленобласти, очищают от снега и наледи 236 единиц специальной техники.





Дорожники очищают проезжие части, обочины и остановки, а также обрабатывают дороги противогололедными материалами.





За сутки было очищено более 10 километров дорог и почти пять с половиной тысяч километров обочин, сообщают в администрации.