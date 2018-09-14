В Зеленогорске замерзла насмерть гражданка Узбекистана

Врачи не успели спасти женщину, она умерла от общего переохлаждения, сообщает АН «Оперативное прикрытие».





Заледеневшую женщину нашли около дома №4 на Гражданской улице.

На место приехала скорая помощь, но врачи уже не могли ее спасти. Она умерла на глазах бригады реаниматологов.





Женщина приехала в Петербург в прошлом году и была зарегистрирована в Зеленогорске.





В Зеленогорске 39-летняя уроженка Узбекистана замерзла насмерть.