Постоянное видеонаблюдение в детском саду Петродворцового района потребовала установить прокуратура

Детский сад № 30 Петродворцового района будет оснащен дополнительными видеокамерами для постоянного наблюдения за территорией. Такое требование к детскому саду высказал прокурор, сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.





Дополнительные камеры обеспечат непрерывный контроль. Исковое требование прокурора в полном объеме удовлетворил Петродворцовый суд Петербурга.





С чем связаны такие требования в прокуратуре не сообщают. Напомним, в декабре 2018 года прокуратура выявила нарушения хранения сырой и готовой продукции в детском саду №30. Продукты хранили на территории детского сада с истекшими сроками реализации.