В Колпино двое неизвестных проломили череп мигранту из Таджикистана





Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел в пункте приема вторсырья.





С помощью камер видеонаблюдения удалось установить, что подозреваемые — славянской внешности, в темных куртках с капюшонами.





Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой. Его поместили в реанимацию.





Также в крови мигранта обнаружено 5,7 промилле алкоголя.





Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.





Ранее сообщалось о том, что на проспекте Большевиков 24-летн ий парень пырнул ножом пьяного мигранта из Средней Азии.(Майя Брик, Gazeta.SPb)

На Финляндской улице в Колпино двое мужчин проломили голову 47-летнему мигранту из Таджикистана.