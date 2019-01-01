Испорченным воздухом в поселке Металлострой заинтересовалась прокуратура

Проверка сотрудниками прокуратуры проводилась совместно с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.





Предприятие АО “ПО “Ижора Сталь Инвест”, расположенное в поселке Металлострой, выяснилось в ходе проверки, не соблюдает требования закона в сфере охраны окружающей среды. Так, определилось, что инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на промышленной площадке не проводилась.





Помимо этого, земельный участок, на котором проходят производственные работы, не стоит на учете в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду.





Прокуратура района в отношении юридического лица и его генерального директора возбудила дела об административном правонарушении. Предприятию необходимо устранить выявленные нарушения в короткий срок.